Тина Канделаки: Такое судейство Авериной - подтверждение тому, что в спорте больше нет честности

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки подвергла критике судейство в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Золотую медаль, несмотря на грубую ошибку, завоевала Линой Ашрам из Израиля. При выполнении упражнения с лентой спортсменка уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

«Давайте говорить прямо: Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы. Спортом манипулируют, во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев и при том, что Международный олимпийский комитет где-то сотрудничает и с нами, в критический момент он выбирает не нас», - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Добавим, что Дина - 13-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолютная (2017, 2018, 2019), трехкратная победительница Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).

В медальном зачете на соревнованиях в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды.