Винер-Усманова: Судейство было вопиющей несправедливостью, просто позор художественной гимнастики

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова о работе судей в личном многоборье по художественной гимнастике.

– К сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Это было просто позором художественной гимнастики, – передает слова Винер-Усмановой RT.

Напомним, что в субботу, в личном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля, а тройку призеров замкнула белорусская спортсменка Алина Горносько (102,700). Еще одна представительница России Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.