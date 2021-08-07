Дина Аверина: Судейство сегодня было несправедливым. Я поняла это с самого первого выступления

Российская гимнастка Дина Аверина поделилась мнением о судействе в индивидуальном многоборье на олимпийском турнире в Токио.

Золотую медаль, несмотря на грубую ошибку, завоевала Линой Ашрам из Израиля. При выполнении упражнения с лентой спортсменка уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

«Я немного расстроена. Конечно, я ожидала золото. Когда соперница допустила ошибку, я поняла, что у меня есть шанс. Но, к сожалению, нас сегодня зажимали. Израильтянка допустила очень грубую ошибку, а я отвыступала более-менее чисто. Судейство сегодня было несправедливым. Я поняла это с самого первого выступления», - приводит слова Дины Sport24.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.

Добавим, Дина - 13-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолютная (2017, 2018, 2019), трехкратная победительница Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).