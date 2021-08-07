Ирина Винер-Усманова: у Арины Авериной не выдержали нервы

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступления Арины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

– У Арины не выдержали нервы, потому что мы писали два раза протест, и каждый раз она видела на табло оценку, которая за ту же самую программу, сделанную в предыдущий день, была на балл ниже по технике. Мы писали протесты, один не удовлетворили, второй всего на 0,4 балла, а должны были на балл. Конечно, у девочки не выдержали нервы, – передает слова Винер-Усмановой RT.

Напомним, что в субботу, в личном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), а тройку призеров замкнула белорусская спортсменка Алина Горносько (102,700). Еще одна представительница России Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.

В медальном зачете на соревнованиях в Токио сборная России занимает пятое место, имея в своем активе 17 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.