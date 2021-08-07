Ирина Роднина о судействе в гимнастике: Трагедии не случилось - больно, но это не конец

Депутат Госдумы Ирина Роднина о работе судей в личном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

– Есть судейские ошибки, есть у спортсменов ошибки. Наверное, нам надо сейчас девушек поблагодарить, они замечательно поработали. Понятное дело, что против нас особенно готовятся. Слишком долго мы были на первом месте, что вызывало у многих раздражение. Трагедии не случилось. Больно, но это не конец, – передает слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу, 7 августа, в личном многоборье по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам из Израиля. Еще одна представительница России Арина Аверина заняла четвертое место.

Отметим, что российская команда впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.