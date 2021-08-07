«Есть ли смысл работать?» Винер-Усманова допустила возможность ухода из сборной России

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не исключила возможного ухода из национальной команды.

- Все дело в том, есть ли смысл работать? Я делаю из художественной гимнастики творчество, это искусство и спорт, а сейчас получается, что никакого искусства не надо. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет, - приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

В субботу, 7 августа, в личном многоборье по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам из Израиля. Еще одна представительница России Арина Аверина заняла четвертое место.

Отметим, что российская команда впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.