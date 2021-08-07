Ирина Винер-Усманова: Завтра все повторится – судьи будут тянуть Болгарию

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова – о предстоящем финале командного многоборья на Играх.

- У сборной Болгарии девушка в квалификации уронила булаву. Но было все то же самое. И завтра это повторится — судьи будут тянуть Болгарию. Уже все понятно, - приводит слова Винер-Усмановой «Чемпионат».

В субботу, 7 августа, в личном многоборье по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам из Израиля. Еще одна представительница России Арина Аверина заняла четвертое место.

Отметим, что российская команда впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.