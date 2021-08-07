Олег Матыцин: Дина Аверина проявила большую выдержку и чемпионский характер

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление Дины Авериной на Олимпийских играх в личном многоборье по художественной гимнастике.

- Поздравляю Дину Аверину с серебром Олимпиады в Токио. Наша спортсменка проявила большую выдержку и чемпионский характер, сделала элементы высочайшей сложности и показала прекрасное выступление, - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что в субботу, в личном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля, а тройку призеров замкнула белорусская спортсменка Алина Горносько (102,700). Еще одна представительница России Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.