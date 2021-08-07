«Девчонки — вы лучшие!» ЦСКА поддержал Дину и Арину Авериных

Футбольный клуб ЦСКА поддержал российских гимнасток Дину и Арину Авериных после финала личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Девчонки — вы лучшие! Мы с вами!», говорится в сообщении пресс-службы армейцев, опубликованном в клубном твиттере.

Напомним, что в субботу, в личном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина, набрав 107,650 балла, завоевала серебряную медаль. Олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам (107,800) из Израиля, а тройку призеров замкнула белорусская спортсменка Алина Горносько (102,700). Еще одна представительница России Арина Аверина (102,100) заняла четвертое место.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогла завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.