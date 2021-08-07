Известен знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

Наша легкая атлетика жива! Как Ласицкене совершила золотой прыжок на Олимпиаде

В турнире по прыжкам в высоту на Играх-2020 в Токио россиянка Мария Ласицкене была в шаге от катастрофы, едва не прекратив борьбу на отметке 1,96, но сумела переломить себя и стала первой, прыгнув на 2,04.