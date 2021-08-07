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Олимпийские игры (м) доп. время, 96' Бразилия U23 1 Испания U23 1
Товарищеские матчи (клубы) 2-й тайм, 89' Манчестер Юнай 3 Эвертон 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 32' Варзим 1 Шавиш 1
Товарищеские матчи (клубы) 17:00 Динамо М 0 Амур 0
Россия - Премьер-Лига 17:00 Зенит 0 Краснодар 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Блэкпул 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Питерборо Юнай 0
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Моркам 0
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Линкольн Сити 0
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Россия - Премьер-Лига 17:30 Арсенал 0 Крылья Советов 0
Франция - Лига 1 18:00 Лион 0 Брест 0
Англия - Первая лига 19:30 Чарльтон Атлет 0 Шеффилд Уэнсде 0
Аргентина - Примера 19:30 Банфилд 0 Тальерес 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Спартак М 0 Нижний Новгоро 0
Португалия - Сегунда 20:00 Порту Б 0 Трофенсе 0
07 августа 16:21
автор: Александр Поволоцкий

Известен знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

Флаг команды ОКР понесет представитель индивидуального вида спорта.

Борец вольного стиля роль Абдулрашид Садулаев выполнит роль знаменосца команды ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

Напомним, что 7 августа спортсмен завоевал свою вторую золотую медаль ОИ в карьере. В финальной схватке весовой категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Фредерика Снайдера.

Борца поздравил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Делегация определилась со знаменосцем на закрытии Олимпиады. Абдулрашид - самый достойный кандидат», - заявил президент организации.

Ранее Садулаев заявил, что скорее всего примет участие в ОИ-2024, которые пройдут в Париже.

источник: Олимпийский комитет России
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