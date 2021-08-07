Известен знаменосец сборной России на церемонии закрытия Олимпиады в Токио.

Борец вольного стиля роль Абдулрашид Садулаев выполнит роль знаменосца команды ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио.
Напомним, что 7 августа спортсмен завоевал свою вторую золотую медаль ОИ в карьере. В финальной схватке весовой категории до 97 кг Садулаев победил американца Кайла Фредерика Снайдера.
Борца поздравил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Делегация определилась со знаменосцем на закрытии Олимпиады. Абдулрашид - самый достойный кандидат», - заявил президент организации.
Ранее Садулаев заявил, что скорее всего примет участие в ОИ-2024, которые пройдут в Париже.