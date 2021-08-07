Тренер Ласицкене - о победе на ОИ: Маша проявила бойцовские качества, становлюсь перед ней на колено

Тренер российской легкоатлетки Марии Ласицкене поделился впечатлениями от ее победы в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпийских играх.

«Становлюсь на колено перед Машей, ее мужеством, молодец! Она проявила самые что ни на есть бойцовские качества, но расслабляться рано. Впереди у нас еще сезон и, я надеюсь, прекрасная, хорошая карьера, не будем загадывать по поводу следующей Олимпиады», - цитирует ТАСС Геннадия Габриляна.

Напомним, что Ласицкене завоевала золотую медаль Олимпиады с результатом 2,04 метра. Ее соперницам эта высота не покорилась.

Добавим, Мария завоевала единственное золото российских легкоатлетов в Токио.