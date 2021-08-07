Туомас Саммельвуо: Большие молодцы, что показали характер и вернулись в борьбу после 0-2

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо отметил положительные моменты в игре своей команды в проигранном финальном матче олимпийского турнира с Францией (2-3).

«Для нас тяжело принимать это поражение спустя некоторое время. Мы большие молодцы в том, что когда счет 0-2, игра не идет, в третьей партии в одном из моментов мы решили показать характер и вернулись в борьбу. Отмечу, что второе место на Олимпиаде - это здорово», - приводит ТАСС слова наставника.

Напомним, женская сборная России на Олимпиаде в Токио остановилась на стадии четвертьфинала, уступив Бразилии (1-3).

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