Три российских игрока вошли в символическую сборную олимпийского турнира по волейболу

Международная федерация волейбола назвала символическую сборную олимпийского турнира в Токио.
По информации официального сайта FIVB, в него вошли три россиянина: диагональный Максим Михайлов, доигровщик Егор Клюка и блокирующий Иван Яковлев.
Напомним, что в финале турнира команда ОКР уступила Франции со счетом 2-3 и стала обладателем серебряных медалей.
Трехцветные впервые в своей истории выиграли Олимпиаду в волейболе. По три раза на Играх побеждали волейболисты СССР, бразильцы и американцы.
источник: FIVB