Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро Олимпиады в Токио

Сборная России по художественной гимнастике стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.
Российская команда получила от судей 90,700 балла. Золотые медали завоевала сборная Болгарии (92,100), бронзовые награды у итальянских гимнасток (87,700).
Отметим, что россиянка Дина Аверина в личном многоборье завоевала серебряную награду, уступив Линой Ашрам из Израиля. Таким образом, сборная России по художественной гимнастике впервые с 1996 года осталась без золотой медали на Олимпийских играх.
источник: «Советский спорт»