Исполком МОК может исключать виды спорта из олимпийской программы

В Токио состоялась очередная сессия Международного олимпийского комитета.

Как сообщает ТАСС, МОК внес поправки в хартию, которые позволяют исполкому организации исключать любой вид спорта из программы Игр без одобрения высшего руководящего органа. Решение может быть принято если соответствующая спортивная федерация не выполняет решения исполнительного комитета. Также вид спорта могут исключить из программы ОИ, если он запятнает репутацию Олимпиады.

Отмечается, что к таким изменениям МОК подтолкнула ситуация в Международной федерации тяжелой атлетики. Она не выполняет требования по реформированию организации. Вероятно, что тяжелая атлетика может быть исключена из программы Игр-2024 года во французском Париже.

Напомним, что 8 августа в Токио завершатся Олимпийские игры.