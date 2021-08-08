Волейболистки сборной США выиграли золото Олимпиады в Токио, обыграв в финале бразильянок

Женская сборная США по волейболу в финальном матче олимпийского турнира обыграли команду Бразилии.

Встреча в Токио завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:14) в пользу американок. Для команды США это 39-я золотая медаль на Играх-2020.

В матче за бронзовую медаль сборная Сербии переиграла команду Южной Кореи — 3:0 (25:18, 25:15, 25:15).

Добавим, что волейболистки из России в четвертьфинальном уступили Бразилии - 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

На данный момент команда ОКР занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.