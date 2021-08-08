Сборная России уже не сможет догнать Великобританию и заняла пятое место в медальном зачете ОИ-2020

Сборная России стала пятой в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Об этом стало известно после того, как представительница Великобритании Лоурен Прайс одержала победу в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг. Она была сильнее спортсменки из Китая.

Таким образом, у британской команды 22 золотых медали. Команда ОКР завоевала на данный момент 20 наград высшей пробы. Сборная Россия может завоевать золото в женском гандбольном турнире, но не поднимется в медальной таблице. Это худший результат национальной команды в истории.

У команды ОКР также 27 серебряных и 23 бронзовые награды.