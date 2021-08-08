Депутат Госдумы: Пятое место России в общем зачете Олимпиады - хороший результат в условиях санкций

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев оценил выступление российской команды на летней Олимпиаде в Токио.

«Это очень хороший результат в условиях санкций и усеченной команды. Добились медалей и хороших показателей там, где никто не ожидал, где-то справедливо или несправедливо мы потеряли медали. Надо поздравить всю команду, Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ, всех спортсменов и участников Олимпийских игр», - цитирует ТАСС политика.

Добавим, что в активе команды ОКР 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Еще одну награду принесет женская гандбольная сборная, которая в эти минуты играет в финале турнира.

Команда из США гарантировала себе победу в медальном зачете.