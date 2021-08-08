Российские гандболистки завоевали серебряные медали ОИ-2020 в Токио, уступив в финале Франции

Женская сборная России по гандболу уступила в финале олимпийского турнира команде Франции.

Встреча в Токио завершилась со счетом 30:25 (15:13) в пользу «трехцветных».

Семь мячей в активе Полины Ведехиной. У француженок столько же голов в активе Паулетты Фоппа и Элиссон Пино.

Напомним, что на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро российские гандболистки стали чемпионками. Тогда в финале была повержена сборная Франции.

Таким образом, команда ОКР завершила выступление на Олимпиаде в Токио, завоевав 71 медаль.