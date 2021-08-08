Сборная России завершила выступление на Олимпиаде в Токио, завоевав 71 медаль

Сборная России завершила выступление на летней Олимпиаде в Токио.
Последнюю награду в копилку команды ОКР принесли гандболистки. Они завоевали серебро, уступив француженкам - 25:30. Эта медаль стала 71-й для российской команды.
В активе наших олимпийцев 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовых. По общему числу наград команда ОКР стала третьей. Первой стала сборная США (113), вторую строчку занял Китай (88).
По количеству золотых медалей Россия заняла пятое место в общекомандном зачете. Добавим, что это худший результат в истории сборной с 1912 года. Тогда команда Российской империи заняла 16-е место медального зачета.
источник: «Советский спорт»