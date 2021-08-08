Станислав Поздняков: У сборной России есть потенциал, чтобы завоевать больше медалей в Париже

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверен, что отечественные спортсмены смогут завоевать больше медалей на Олимпиаде в 2024 году, которая пройдет в Париже.

«Судя по числу серебряных наград, у нас большой потенциал сделать шаг вперед. Желаю его сделать на Играх в Париже, особенно - гандболисткам. У нас есть лидеры, безусловными являются борцы, фехтовальщики, стрелки. Также очень успешно выступили мастера тхэквондо, по два золота у гимнастов и пловцов. Свой высочайший класс подтвердили наши синхронистки, которым мешают даже диджеи», - цитирует ТАСС главу ОКР.

Добавим, что в активе российских олимпийцев 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовых. По общему числу медалей команда ОКР стала третьей, а по общему числу - пятой.