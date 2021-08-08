Сергей Шишкарев: Десять пенальти против двух в финале гандбольного турнира - «шикарное» судейство

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что в финале женского олимпийского турнира по гандболу продемонстрировали неквалифицированное судейство,

«Десять пенальти против двух, по-моему, «шикарное» судейство, делайте выводы. У нас не такая грубая команда, чтобы было столько. Cудьи с начала матча начали «исполнять», как команда может выдержать это, когда француженки играли в игрока? Надеюсь, что было не предвзятое судейство, а неквалифицированное», - приводит ТАСС слова главы ФГР.

Напомним, что сборная России проиграла в решающем матче команде Франции со счетом 25:30.

Бронзовые награды завоевали гандболистки из Норвегии, которые обыграли Швецию - 36:19.