Глава ОКР доволен пятым местом сборной России в медальном зачете Олимпиады в Токио

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал результат национальной команды в медальном зачете летних Игр-2020.

«Пятая позиция по итогам Игр? Конечно, я доволен», — приводит RT слова главы ОКР со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, что команда ОКР завоевала в Японии 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Перовое место в медальном зачете заняла сборная США. В активе американских спортсменов 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.

Следующая летняя Олимпиада запланирована на 2024 год. Она должна пройти в Париже.