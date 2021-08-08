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08 августа 13:05
автор: Александр Поволоцкий

Вяхирева признана самым ценным игроком гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио

Россиянка имеет теперь две награды Игр.

Международная федерация гандбола назвала лучших игроков олимпийского турнира.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу IHF, игрок российской команды Анна Вяхирева признана MVP соревнований. 26-летняя полусредний провела на турнире все восемь матчей. В 2016 году она выиграла золото Олимпиады.

Добавим, что в символическую сборную Игр-2020 в Токио вошли Вяхирева и еще одна россиянка Полина Кузнецова.

Напомним, что в финале олимпийского турнира команда ОКР уступила Франции со счетом 25:30.

источник: МК-Спорт
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