Вяхирева признана самым ценным игроком гандбольного турнира на Олимпиаде в Токио

Международная федерация гандбола назвала лучших игроков олимпийского турнира.
Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу IHF, игрок российской команды Анна Вяхирева признана MVP соревнований. 26-летняя полусредний провела на турнире все восемь матчей. В 2016 году она выиграла золото Олимпиады.
Добавим, что в символическую сборную Игр-2020 в Токио вошли Вяхирева и еще одна россиянка Полина Кузнецова.
The #Tokyo2020 women's #handball All-star Team 🔥#Olympics pic.twitter.com/d0cUbmcROG— International Handball Federation (@ihf_info) August 8, 2021