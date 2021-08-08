МОК не стал комментировать судейство в художественной гимнастике

Международный олимпийский комитет не стал комментировать судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио.

В МОК отметили, работа арбитров на соревнованиях является зоной ответственности Международной федерации гимнастики.

«Поскольку это вопросы, связанные с судейством соревнований, мы хотели бы направить в международную федерацию, которая несет ответственность за применение своих правил соревнований», - приводит «МК-Спорт» текст сообщения организации со ссылкой на «РИА Новости».

Добавим, что Олимпийский комитет России сформировал запрос по поводу судейства на соревнованиях.