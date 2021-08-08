Александр Тихонов: Ласицкене заслужила звание Героя России и достойную пожизненную пенсию

- Александр Иванович, как вам выступление нашей команды? В принципе, очень неплохо.

- Ну, да – неплохо. Но хотел бы отдать должное японцам: в таких сложных условиях все хорошо организовали, порадовали мир. Да, на трибунах болеть было нельзя, но по телевизору все болели, переживали за своих спортсменов.

- А по поводу наших…

- В советские времена, когда мы начинали проигрывать по золотым медалям, начинали считать общее количество медалей. Если проигрывали по общему, начинали считать по очкам, которые даются по шестое место включительно. И все равно получалось, что мы на первом месте.

Но главное - золотые медали. По ним мы в Токио на пятом месте. И надо делать выводы. Почему мы не видим интервью наших спортивных руководителей по поводу художественной гимнастики?

- Ну, какие интервью? Были заявления, был протест. Там дело тонкое: есть мнение, что и не засудили вовсе, все правильно судьи решили…

- Все равно нужно показывать зубы. А у нас в МОК остался один представитель – Шамиль Тарпищев. У великой страны – один представитель! Дожили.

- В командных соревнованиях наши вышли в пять финалов и все, к сожалению, проиграли.

- У нас проблема юношеского и детского спорта. У нас же весь спорт стал платным.

- Кто понравился больше, кто главные герои Олимпиады?

- В честь победы борца Евлоева в Ингушетии сделали нерабочим днем. Можете себе такое представить где-то в России? У всей республики был праздник.

Дагестанцев на Родине будут встречать как героев. Они войдут в историю республики. У нас Виктор Маматов, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира. Человеку 84 года, сильно болеет. Пишет письма руководству Москвы помочь с лечением. И тишина – ни ответа, ни привета. Вот вам и отношение к своим героям.

Я буду писать об этом на своем сайте. Вы же не напишите про это?

- Почему же не напишем? Напишем. Но я хотел пару слов от вас услышать по поводу Марии Ласицкене. На Игры в Рио ее не пустили, потом не пускали на «Бриллиантовую лигу», вынуждена была прыгать в Саранске. И все-таки доказала, что она великая спортсменка. Мне кажется, Мария заслужила звание Героя России. Поддерживаете такое мнение?

- Маша – просто красавица! Очень рад за нее, через столько испытаний прошла. Думаю, заслужила! Я за то, чтобы ей дали Героя и достойную пожизненную пенсию.