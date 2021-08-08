Садулаев пронес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио

Сборная России в эти минуты принимает участие в церемонии закрытия Олимпиады, которая проходит в Токио.
На Национальном стадионе состоялся парад стран-участников Игр. Первой на арену вышла команда Греции, а последней - Япония. Флаг Олимпийского комитета России вынес борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.
Напомним, что на церемонии открытия знаменосцами ОКР были волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
источник: «Советский спорт»