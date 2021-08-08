Евгений Трефилов: Уверен, что Алексеев будет за российскую землю зубами грызть

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал работу тренерского штаба женской национальной команды на Олимпиаде в Токио.

«На Алексееве настаивал я. Иностранца нам нельзя. Да, мы с Алексеевым не самые лучшие в мире друзья. До десен не целуемся. Но как тренера я его очень уважаю. И уверен, что вот он будет за российскую землю зубами грызть», - цитирует «Спорт-Экспресс» специалиста.

Напомним, что сборная России уступила в финале олимпийского турнира Франции со счетом 25:30.

В 2016 году команду тренировал Евгений Трефилов. Тогда россиянки завоевали золотые медали.