СМИ: Месси пройдет медосмотр в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси готовится к переходу во французский «ПСЖ».

Как сообщает L'Еquipe, 34-летний футболист пройдет медицинский осмотр в парижском клубе в воскресенье вечером или в понедельник, 9 августа.

Напомним, что сегодня Месси провел прощальную пресс-конференцию после ухода из «Барселоны». Он подтвердил, что может стать игроком «ПСЖ». Аргентинец не планировал уходить из испанского клуба.

Ранее стало известно, что Месси не продлит контракт с «Барселоной» из-за финансовых и структурных препятствий со стороны ла лиги.