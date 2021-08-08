ХХХII летние Олимпийские игры объявлены закрытыми

XXXII летние Олимпийские игры, которые прошли в Токио, объявлены президентом МОК Томасом Бахом закрытыми.

Неофициальный медальный зачет Олимпиады-2020 выиграли спортсмены из США, завоевав больше всех медалей, как по количеству (113), так и по качеству (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых медалей).

Российские спортсмены стали пятыми по золотым медалям (20/28/23) и третьими по их количеству (71).

Следующие летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.