Вяхирева заявила о намерении приостановить спортивную карьеру

MVP последних двух гандбольных олимпийских турниров Анна Вяхирева рассказала, что хочет сделать паузу в спортивной карьере.

«Я большой максималист по жизни, любому делу отдаю всю себя, поэтому сейчас мне нужно взять паузу, чтобы себя, свое тело, ментальное здоровье привести в порядок. Я надеюсь, что клуб и сборная позволят мне это сделать, несмотря на наличие контракта. Если не получится, то я буду дальше работать», - приводит слова Вяхиревой ТАСС.

Напомним, что женская сборная России по гандболу стала второй на Олимпийских играх в Токио, проиграв Франции - 25:30. В Рио-же-Жанейро в решающем матче за «золото» между этими же командами сильнее были россиянки - 22:19 .