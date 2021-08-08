Дмитрий Чернышенко: Политизированное отношение к нашим атлетам недопустимо

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам культуры Дмитрий Чернышенко, туризма и спорта заявил, что страна не оставит без внимания те случаи на Олимпиаде в Токио, когда политика влияла на оценки российских спортсменов.

«Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо», - приводит слова Чернышенко «МК-Спорт».

Напомним, что из-за спорных судейских оценок наша команда по художественной гимнастике стала второй в «Токио», а днем ранее также при спорном судействе Дина Аверина довольствовалась «серебром» в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина осталась без медали.