Гандболистка сборной России Сень подвела итоги выступления сборной на Олимпиаде в Токио

Гандболистка сборной России Анна Сень поделилась мнением о результатах команды на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что в финале олимпийского турнира россиянки уступили команде Франции со счетом 25:30.

«Почему это серебро дороже, чем золото? Просто многие не знают, как все было у нас до Олимпиады и через что прошла наша команда. Поэтому все думают: «наверное, это не максимум». Сейчас я считаю, что это наш максимум, мы достойно представляли свою страну. На сборах много чего было не так, так что это серебро - дороже, чем золото. Многие девочки показали свой максимум, сыграли просто фантастически. Да, любой спортсмен мечтает о золотой медали, но я радуюсь и этой», - приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

30-летняя Сень является олимпийской чемпионкой 2016 года, на клубном уровне выступает за «Ростов-Дон».

На прошлых Играх в Рио россиянки победили на гандбольном турнире, обыграв в решающем матче тех же француженок.