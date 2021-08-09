Сборная России продолжит выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна на ОИ-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что наши спортсмены продолжат выступления под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна на Олимпиаде в Пекине.

«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна», - приводит слова Позднякова РИА Новости.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года российские спортсмены не имеют права использовать государственные флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022-го.

Добавим, что по итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио сборная России заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.