Глава ОКР Поздняков: Покидаем Токио с легким сердцем. Сборная России триумфально завершила Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги выступления национальной команды на Олимпиаде в Токио.

«Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды», - приводит слова Позднякова РИА Новости.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года российские спортсмены не имеют права использовать государственные флаг и гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах.

По итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио сборная России заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.