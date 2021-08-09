Белорусская легкоатлетка Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль, которую она завоевала на ІІ Европейских играх 2019 года в Минске.

«Тот старт был очень важным для меня, он проходил в родных стенах. Помню, когда бежала эстафету и у меня начали заканчиваться силы, а до финиша оставалось где-то 80 метров, я услышала, что стадион просто взрывается от того, как громко за меня болеют. Поддержка людей открыла во мне второе дыхание, что помогло мне изо всех сил бежать к финишной черте. В тот момент я почувствовала себя единым целым со всеми болельщиками. Не зря говорят, что спорт - это то, что нас объединяет!» — приводятся слова Тимановской в телеграм-канале Белорусского фонда спортивной солидарности. Именно этой организации будут перечислены все средства.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. На прошлой неделе спортсменка в социальных сетях выразила недовольство, что без ее ведома тренерский штаб национальной команды включил ее в состав эстафеты 4x400 метров, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого Олимпийский комитет Белоруссии принял решение отправить легкоатлетку домой «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В аэропорту Токио Тимановская попросила помощи у местных полицейских и обратилась в МОК за защитой. Международный олимпийский комитет потребовал от белорусской стороны объяснения произошедшего и заявил об изучении ситуации. 2 августа глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Хандэ, отметив, что белорусская спортсменка была в безопасности и под защитой. Позже главы МИД Чехии и Польши предложили белорусской спортсменке правовую помощь и политическое убежище. Сейчас Кристина находится в австрийской Вене.