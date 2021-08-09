Министр спорта Украины подвел итоги выступления национальной команды на Олимпиаде в Токио

Министр по делам молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт оценил выступление национальной сборной на Олимпийских играх в Токио.

«19 медалей - это реально большой успех Украины на Олимпийских играх. Мы тяжело начинали Олимпиаду, видели, какое давление было на наших спортсменов, когда гранды наши не получали медалей. Затем наши спортсмены начали выигрывать, побеждать», - приводит слова Гутцайта УНН.

По итогам медального зачета Олимпиады в Токио сборная Украины заняла 44-е место, заработав одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград.

Следующие летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.