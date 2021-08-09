Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на критику со стороны России в адрес судей ОИ-2020

Айелет Зуссман, тренер израильской спортсменки Линой Ашрам, ответила на критику сборной России в адрес судейства в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки - одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были ее лучшие соревнования в карьере», - приводит слова Зуссман RT, ссылаясь на The Jerulasem Post.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.

Добавим, Аверина - 13-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019), в том числе трехкратная абсолютная (2017, 2018, 2019), трехкратная победительница Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).