Украинский спортсмен заступился за легкоатлетку Магучих, сделавшую совместное фото с Ласицкене

Каратист из Украины Станислав Горуна прокомментировал критику соотечественницы Ярославы Магучих, которая после завоевания бронзы в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио сделал совместное фото с одержавшей победу россиянкой Марией Ласицкене.

«Спорт вне политики. Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом - это его часть», - приводит слова спортсмена RT.

Напоним, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, а Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях. Перед награждением девушки сделали несколько совместных фото, и затем в адрес украинки последовали оскорбления и осуждения со стороны соотечественников.

Добавим, по итогам медального зачета на Олимпиаде в Токио сборная России заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.