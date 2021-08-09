Судья из Украины объяснила, почему Аверина получила на Олимпиаде-2020 ниже оценку, чем израильтянка

Украинская судья Лидия Виноградная дала комментарий по поводу судейства в финале по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что при выполнении упражнения с лентой израильтянка Линой Ашрам уронила предмет, но все равно получила максимально высокий балл (23,300). В сумме она заработала 107,800 балла и стала олимпийской чемпионкой. Россиянка Дина Аверина стала второй, отстав от нее на 0,150 балла.

«Все решила именно трудность тела. Если кто-то разбирается, то может посмотреть протоколы. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным. Они не смогли победить эту разницу даже за счет более чистого исполнения и сложной работы с предметом, а также несмотря на ошибку Линой с лентой», - сказала Виноградная в видео, опубликованном в фэйсбуке.

Отметим, что сборная России впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде.

По итогам медального зачета на Играх в Токио сборная России заняла пятое место, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.