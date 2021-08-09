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09 августа 14:05

Познер прокомментировал итоги Олимпийских игр в Токио

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что его ожидания по медальному зачету на Олимпиаде в Токио оправдались.

В интервью «Матч ТВ» Познер заявил, что предполагал, что Россия окажется на четвертом или на пятом месте в итоговом зачете по количеству завоеванных наград.

Как сообщает «Профиль», журналист также высказался и на тему допинга, отметив, что разговаривал со многими людьми, имеющих отношение к российскому спорту и признавших, что допинг в стране широко применялся. По словам Познера, Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг.

При этом телеведущий выразил надежду, что страна «усвоила урок» и сможет выступить под своим флагом на Олимпиаде в 2024 году.

источник: «Профиль»
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