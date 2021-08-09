Дмитрий Свищев: Россию не хотят видеть на крупных международных соревнованиях

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Олимпиада в столице Японии показала, что Россию не хотят видеть на крупных международных турнирах.

– К сожалению, Олимпийские игры в Токио показали, что многие иностранные делегации, функционеры, руководители национальных антидопинговых агентств и даже зачастую спортсмены вообще не хотят видеть нашу страну на крупных международных соревнованиях. Они в открытую об этом заявляют, не стесняются нас оскорблять и провоцировать, – передает слова Свищева Sport24.ru.

Напомним, что команда ОКР завоевала в Японии 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Перовое место в медальном зачете заняла сборная США. В активе американских спортсменов 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.

Добавим, что следующие летние Олимпийские игры запланированы на 2024 год и должны пройти в Париже (Франция).