Игорь Лебедев: Россию достаточно наказали, лишив флага, гимна и запретив любое упоминание страны

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал слова журналиста и телеведущего Владимира Познера о том, что Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг.

– Что касается ситуации вокруг наказания России – нас и так уже достаточно наказали, лишив флага, гимна, формы, запретив любое упоминание страны. Надо чиновников наказать – это да, – цитирует Лебедева «Газета.Ru».

В интервью «Матч ТВ» Познер заявил, что Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг. При этом телеведущий отметил, что на его взгляд «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним».

Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.