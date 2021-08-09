На организацию Олимпийских игр в Париже планируется потратить 7,1 миллиарда евро

Организаторы Олимпийских игр 2024 года, которые должны пройти во Франции, рассчитывают потратить 7,1 миллиарда евро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM Business, в 2016 году власти страны представили план организации стоимостью 6,5 миллиарда евро. Однако с тех пор бюджет увеличился, а наблюдатели не исключают, что по мере приближения церемонии открытия цифры продолжат расти.

Ранее сообщалось, что общие расходы на проведение Олимпиады, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов.

Напомним, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.