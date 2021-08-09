Губерниев резко ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпийских играх

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова журналиста Владимира Познера о том, что Россия заслужила наказание за допинговые скандалы.

− Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединенные штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трех головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия», − приводит слова Губерниева ura.ru.

В интервью «Матч ТВ» Познер заявил, что Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применяли допинг. При этом журналист отметил, что на его взгляд «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним».

Напомним, что в декабре CAS смягчил санкции WADА, которые были введены в отношении российского спорта, сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально вынесенным WADA. Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.