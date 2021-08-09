А. Тихонов: Винер-Усманова права – вопиющий случай, когда спортсменка теряет предмет и выигрывает

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российские спортсмены недобрали медалей на Олимпиаде в Токио.

- 20 золотых медалей – маловато. Я перед стартом Игр примерно так и предполагал, но все-такие свое недобрали немного. Самое страшное – это художественная гимнастика. Скажу так – этих судей нужно гнать в шею. Винер-Усманова абсолютно права – это вопиющий случай, когда спортсменка теряет предмет в финале и одерживает победу, – цитирует Тихонова «Газета.Ru».

Ранее главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, комментируя результаты группового многоборья на Олимпиаде в Токио, назвала проведение соревнований по художественной гимнастике полным крахом.