Блогер «Гоблин»: Вопли американских спортсменов про россиян на Олимпиаде – это позор

Писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал отношение иностранных спортсменов к российским на Олимпийских играх в Токио.

«После всех обвинений, что русские побеждают только из-за допинга, оказалось, что допинга-то и нет. Найти не могут. А всё равно наши на пятом месте. Как же так получается? Предполагали, что раздраконят, лишат допинга, и они всё проиграют. А вопли американских спортсменов про наших – это такой позор! Говорят, что россиян вообще не должно было быть на Олимпиаде. Как не должно? Должно. Есть какие-то недостатки, но они у всех есть. Я уже молчу про норвежских лыжников, которые вдруг всей командой астмой болеют», - приводит Legalbet слова блогера.

Напомним, что сборная России стала пятой в общем медальном зачете. Команда ОКР завоевала на Олимпиаде 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место в медальном зачете заняла сборная США. В активе американских спортсменов 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.

Следующая летняя Олимпиада запланирована на 2024 год. Она должна пройти в Париже.