Самолет с последними олимпийцами сборной России приземлился в Москве

Во Внукове приземлился последний рейс из Токио с российским спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх.

Судя по видео из телеграм-канала ОКР, на борту находились волейболисты, гандболистки, команды по художественной гимнастике и синхронному плаванию, а также олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие атлеты.

После прилета российские спортсмены отправится на Красную площадь, где их будут чествовать.

Напомним, что команда ОКР завоевала 71 награду на ОИ-2020. По общему количеству медалей сборная Россия заняла итоговое третье место, а по количеству золотых - пятое.