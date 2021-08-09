В Киеве назвали оскорблением общие фото спортсменов из Украины и России на Олимпиаде

Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры Украины назвал оскорбительными совместные фото своих спортсменов с российскими.

«Украинцам и украинским спортсменам, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях, следует помнить, что фото объятий со спортсменами РФ - это не только оскорбление всех, кто защищает страну от российской агрессии, кто отдал свою жизнь и здоровье в этой войне, но и пропагандистская пушка, которая демонстрирует миру, что «их здесь нет», - говорится в заявлении Центра в Facebook.

Напомним, что в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио победу одержала россиянка Мария Ласицкене. Бронзовую медаль завоевала украинка Ярослава Магучих. После этого спортсменки поздравили друг друга и сделали несколько совместных снимков.

Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что проведут беседу с Магучих из-за общих фото с Ласицкене.