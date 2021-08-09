«Короткий шаг к убийству собственной нации». Вайцеховская о критике Магучих на Украине

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист Елена Вайцеховская прокомментировала критику в адрес украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, сделавшей совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

- История удивительна еще и потому, что спорт во все времена был средством объединить нацию, пробудить в людях чувство гордости за страну, причем это становится особенно очевидно, когда страна переживает сложный период. Атлет, сражающийся на Играх за медаль, способен в этом плане сделать гораздо больше, чем десяток-другой политиков и дипломатов.

И ведь даже в голову никому не приходит, что совершенно невозможно вырастить чемпиона из человека, вынужденного постоянно бояться собственных поступков. Да, его можно запугать, прижать, наказать, наконец. Но это едва ли не самый короткий шаг к убийству собственной нации, - цитирует Вайцеховскую RT.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины сообщило о том, что проведет беседу с Магучих после публикации ее совместной фотографии с Ласицкене после турнира по прыжкам в высоту.

Напомним, что Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,04 метра. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, третьей - Магучих. После победы украинские легкоатлетки (в соревнованиях также принимали участие Ирина Геращенко и Юлия Левченко) поздравили россиянку с титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков. Некоторые украинские СМИ, а также националисты раскритиковали фото.